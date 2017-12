प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को दी जन्मदिन की बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 'कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।' पीएम मोदी के अलावा अन्य कई नेताओं ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, 'सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की बधाई।'

Birthday greetings to Congress President Smt. Sonia Gandhi. I pray for her long life and good health.