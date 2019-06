रायबरेली पहुंचीं सोनिया गांधी का केंद्र पर निशाना: सत्ता हमेशा किसी की नहीं रहती

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लोगों के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ लोग अमर्यादित आचरण करते रहे। ऐसे लोग नहीं जानते हैं कि सत्ता हमेशा किसी की नहीं रहती। जरूरी है कि स्वस्थ परंपराएं और नैतिकता जीवित रखी जाए। नेहरू-गांधी परिवार ने देश के लिए त्याग और बलिदान दिया है। रायबरेली के लोगों और कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए बुधवार को यहां भुएमऊ गेस्ट हाउस में आयोजित सभा में एक कार्यकर्ता द्वारा ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाए जाने पर सोनिया ने कहा कि सब जानते हैं कि लोकसभा में यह स्वस्थ जनादेश नहीं है। बिना आग के धुआं नहीं होता। इसकी जांच होनी ही चाहिए। इस मुद्दे पर भी देश में आम राय बनाने के लिए लोगों को तैयार करना होगा।

सोनिया ने कहा कि लोकतंत्र में सदन ही सब कुछ नहीं होता। माना कि सदन में पार्टी की संख्या कम है लेकिन देश के 12 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए कांग्रेस आम लोगों के हक के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। कार्यकर्ताओं को भी इसके लिए अभी से तैयार होना होगा। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता किसी की हमेशा नहीं रहती।

