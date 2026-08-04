सोनपुर मंडल में मेगा टिकट जांच अभियान जारी
बरौनी के सोनपुर मंडल द्वारा विशेष मेगा टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। जुलाई में 63,191 मामलों में ₹6,13,63,202 का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय सत्र में अब तक 2,88,274 मामले दर्ज किए गए, जिससे ₹21,64,08,564 का राजस्व अर्जित हुआ।
बरौनी। सोनपुर मंडल द्वारा विशेष मेगा टिकट जांच अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। जुलाई माह में कुल 63,191 टिकट जांच मामले पकड़े गए। इनसे 6,13,63,202 का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्तमान वित्तीय सत्र में अब तक कुल 2,88,274 मामले दर्ज किए गए हैं। इनसे 21,64,08,564 का राजस्व अर्जित किया गया है।
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