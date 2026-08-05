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सोनपुर रेल मंडल प्रशासन यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध : डीआरएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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सोनपुर मंडल रेल परिचालन उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की छठी बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में डीआरएम अमित सरन ने यात्री सुविधाओं, रेल सेवाओं की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा, और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने उपयोगकर्ताओं के सुझावों को महत्वपूर्ण मानते हुए बेहतर रेल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों की जानकारी दी।

सोनपुर रेल मंडल प्रशासन यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध : डीआरएम

सोनपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सभागार में मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक फोटो- 19 सोनपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सभागार में बुधवार को मंडल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की आयोजित बैठक में डीआरएम अमित सरन एवं सभी शाखा अधिकारी सोनपुर। पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित सभागार में बुधवार को मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की छठी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक अमित सरन ने की। बैठक में सोनपुर मंडल में यात्री सुविधाओं के विस्तार, रेल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, प्रतीक्षालय, टिकटिंग व्यवस्था तथा यात्रियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

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मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि सोनपुर मंडल यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर रेल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को रेल प्रशासन एवं यात्रियों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताते हुए उनके सहयोग की सराहना की। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक सुमन कुमार तांती, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक धीरज कुमार समेत मंडल के सभी शाखा अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थिति थे।

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