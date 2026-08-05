जिले में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान

सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जनपद में हर घर तिरंगा अभियान को 13 से 15 अगस्त तक व्यापक जनसहभागिता के साथ आयोजित किये जाने के संबंध में बैठक की गई। डीएम ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना तथा स्वतंत्रता दिवस को जन-जन का उत्सव बनाना है। डीएम ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक सभी आवासीय भवनों, सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शहीद स्मारकों तथा अमृत सरोवरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा तिरंगा आधारित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा लगाने एवं तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख स्थलों पर एचजीटी सेल्फी बूथ स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान जनपद में तिरंगा यात्रा, तिरंगा बाइक रैली, तिरंगा मेला, तिरंगा प्रदर्शनी तथा तिरंगा संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के अवसर पर स्थानीय एवं प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। तिरंगा मेले में राष्ट्रीय ध्वज, खादी एवं स्थानीय उत्पादों सहित विभिन्न देशभक्ति विषयक सामग्री का प्रदर्शन एवं विक्रय भी किया जाएगा। रैली से पूर्व वंदे मातरम् का सामूहिक गायन होगा। विद्यालयों में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खो-खो, कबड्डी, रस्साकशी सहित स्थानीय खेलों का आयोजन किया जाएगा तथा कार्यक्रमों के उपरांत विद्यार्थियों को मिष्ठान एवं फल वितरित किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केन्द्रों, वृद्धाश्रमों, निराश्रित आश्रमों, दिव्यांग आश्रमों एवं बाल सुधार गृहों में भी 15 अगस्त को विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मिष्ठान वितरण किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों तथा पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों एवं शहीद स्मारकों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर अमर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को स्मरण किया जाएगा। इस मौके पर सीडीओ जागृति अवस्थी, डीडीओ हेमन्त कुमार सिंह, एडीएम वागीश कुमार शुक्ला, एडीएम न्यायिक रमेश चन्द्र, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, पर्यटन अधिकारी राजेश भारती आदि रहे।