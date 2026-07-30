Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिले में 22 नए चिकित्सकों की हुई तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
Follow us on Google News
share

जिले में 22 नए चिकित्सकों की हुई तैनाती चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग ने 22 नॉन पीजी चिकित्सकों की विभिन्न सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद

जिले में 22 नए चिकित्सकों की हुई तैनाती

सोनभद्र, संवाददाता। जनपद में चिकित्सकों की कमी को दूर करने की दिशा में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग ने 22 नॉन पीजी चिकित्सकों की विभिन्न सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनाती की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.रमेश कुमार मिश्र ने सभी चिकित्सकों को तत्काल अपने आवंटित स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। जिले में चिकित्सकों की कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। कई विशेषज्ञ चिकित्सकों के नहीं होने के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है। नई तैनाती से जिले के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

ये भी पढ़ें:Deoria News: दो साल के बांड पर शासन से भेजे गए हैं डॉक्टर 18 में 17 ने किया ज्वाइन

डॉ. कीर्ति पाण्डेय व डॉ. अदिति तिवारी को संयुक्त चिकित्सालय अनपरा, डॉ. यश तिवारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करमा, डॉ. प्रवीण प्रजापति को सीएचसी मधुपुर, डॉ.विक्रम सिंह को सीएचसी शाहगंज, डॉ. किशन नारायण सिंह को सीएचसी परसौना घोरावल, डॉ. सुधीर कुमार वैस को पीएचसी अनपरा, डॉ.चंदन पासी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतवल ककराही, डॉ. मधु कुमारी को सीएचसी कोन, डॉ. श्वेता श्रीवास्तव को पीएचसी शक्तिनगर, म्योरपुर, डॉ. हर्षित ठाकुर को पीएचसी डोहरी, घोरावल, डॉ. रामकृपाल तिवारी को सीएचसी मधुपुर, डॉ. नदीम खान को पीएचसी जोगिनी, घोरावल, डॉ. योगेश कुमार यादव को सीएचसी शाहगंज, डॉ. प्रतीक सिंह को सीएचसी डोमखरी, घोरावल, डॉ. अक्षय कुमार मौर्य को पीएचसी ककराही, डॉ. संजय सिंह को सीएचसी घोरावल, डॉ. अरुण सिंह को सीएचसी करमा, डॉ. विरेन्द्र कुमार को पीएचसी धरसड़ा, घोरावल, डॉ. रिंकू वैस को संयुक्त चिकित्सालय अनपरा, डॉ. अनुप यादव तथा डॉ. आदर्श कुमार को सीएचसी कोन में तैनात किया गया है। सीएमओ ने निर्देश दिया है कि सभी चिकित्सक तत्काल अपने आवंटित संस्थानों पर कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराएं। सीएमओ ने कहा कि इन चिकित्सकों की तैनाती से लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य केंद्रों को राहत मिलेगी और आमजन को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sonbhadra Latest News Sonbhadra News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।