जिले में 22 नए चिकित्सकों की हुई तैनाती

सोनभद्र, संवाददाता। जनपद में चिकित्सकों की कमी को दूर करने की दिशा में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग ने 22 नॉन पीजी चिकित्सकों की विभिन्न सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनाती की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.रमेश कुमार मिश्र ने सभी चिकित्सकों को तत्काल अपने आवंटित स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। जिले में चिकित्सकों की कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। कई विशेषज्ञ चिकित्सकों के नहीं होने के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है। नई तैनाती से जिले के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

डॉ. कीर्ति पाण्डेय व डॉ. अदिति तिवारी को संयुक्त चिकित्सालय अनपरा, डॉ. यश तिवारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करमा, डॉ. प्रवीण प्रजापति को सीएचसी मधुपुर, डॉ.विक्रम सिंह को सीएचसी शाहगंज, डॉ. किशन नारायण सिंह को सीएचसी परसौना घोरावल, डॉ. सुधीर कुमार वैस को पीएचसी अनपरा, डॉ.चंदन पासी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतवल ककराही, डॉ. मधु कुमारी को सीएचसी कोन, डॉ. श्वेता श्रीवास्तव को पीएचसी शक्तिनगर, म्योरपुर, डॉ. हर्षित ठाकुर को पीएचसी डोहरी, घोरावल, डॉ. रामकृपाल तिवारी को सीएचसी मधुपुर, डॉ. नदीम खान को पीएचसी जोगिनी, घोरावल, डॉ. योगेश कुमार यादव को सीएचसी शाहगंज, डॉ. प्रतीक सिंह को सीएचसी डोमखरी, घोरावल, डॉ. अक्षय कुमार मौर्य को पीएचसी ककराही, डॉ. संजय सिंह को सीएचसी घोरावल, डॉ. अरुण सिंह को सीएचसी करमा, डॉ. विरेन्द्र कुमार को पीएचसी धरसड़ा, घोरावल, डॉ. रिंकू वैस को संयुक्त चिकित्सालय अनपरा, डॉ. अनुप यादव तथा डॉ. आदर्श कुमार को सीएचसी कोन में तैनात किया गया है। सीएमओ ने निर्देश दिया है कि सभी चिकित्सक तत्काल अपने आवंटित संस्थानों पर कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराएं। सीएमओ ने कहा कि इन चिकित्सकों की तैनाती से लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य केंद्रों को राहत मिलेगी और आमजन को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।