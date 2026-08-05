202 करोड़ से जिले की 127 किमी सड़क निर्माण को मंजूरी जनपद को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के तहत जिले की छह महत्वपूर्ण स

सोनभद्र, संवाददाता। औद्योगिक विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में जनपद को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के तहत जिले की छह महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 202 करोड़ की लागत से 127 किलोमीटर लंबी इन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदेश में स्वीकृत 22 परियोजनाओं में सबसे अधिक छह परियोजनाएं अकेले सोनभद्र को मिली हैं, जिससे जिले के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने दूसरे जनपदों से जुड़ने वाले प्रमुख मार्गों को प्राथमिकता देते हुए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। संबंधित विभागों को सर्वे और अन्य औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जा सके।

स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण स्वीकृत परियोजनाओं में मुर्धवा-म्योरपुर, बभनी-चपकी-बीजपुर मार्ग के निर्माण पर 36.75 करोड़, नधिरा-धरतिडाड़ मार्ग पर 1.20 करोड़, वाराणसी- शक्तिनगर स्टेट हाईवे के उन्नयन पर 41.79 करोड़, डिबुलगंज-जोगेंद्रा मार्ग पर 48.38 करोड़, आरएस रोड से कोदरा टोला मार्ग पर18.53 करोड़ तथा चोपन-कोटा-कोन-करौंदी मार्ग पर 55.50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। डीएम ने कहा कि इन सड़कों के बनने से उद्योगों तक कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों की ढुलाई आसान होगी। परिवहन लागत और समय में कमी आने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी तथा सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है।

आने वाली परियोजनाएं पांच और परियोजनाओं की स्वीकृति का इंतजार

औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना 2026-27 के तहत जिले की पांच अन्य सड़कों के प्रस्ताव भी शासन को भेजे गए हैं। इनमें डाला खन्ना कैंप से बिल्ली रोड तक टू-लेन सड़क, खड़िया से तेलगढ़वा पुल (शक्तिनगर बॉर्डर) तक टू-लेन सड़क, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के लिए दो लिंक रोड, ओबरा डिग्री कॉलेज से नगर पंचायत कार्यालय तक सड़क तथा मीना बाजार घुरमा फीडर से कुनिअवां टोला मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शामिल है। इन परियोजनाओं को भी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।