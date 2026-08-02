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आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में जिले की पुलिस प्रदेश में अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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सोनभद्र पुलिस ने शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जुलाई में आईजीआरएस रैंकिंग में पुलिस ने 100 में 100 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। एसपी अभिषेक वर्मा की अगुवाई में पुलिस ने शिकायतों की जांच, संवाद और निस्तारण में उत्कृष्टता दिखाई है।

आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में जिले की पुलिस प्रदेश में अव्वल

सोनभद्र, संवाददाता। जनसामान्य की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के क्षेत्र में जनपद पुलिस ने प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश शासन के एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) की जुलाई की रैंकिंग में सोनभद्र पुलिस ने 100 में 100 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग, समयबद्ध समीक्षा और प्रभावी पर्यवेक्षण के चलते जनपद को यह सफलता मिली है। एसपी ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का मौके पर जाकर सत्यापन, शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद और नियमानुसार समाधान सुनिश्चित किया गया।

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शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता के आधार पर सोनभद्र पुलिस को प्रदेश में सर्वोच्च स्थान मिला है। इस उपलब्धि की खास बात यह रही कि जनपद के 22 थानों में से 18 थानों ने भी 100 में 100 अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भावना, जवाबदेही और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने इस उपलब्धि पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आगे भी शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हो सके।

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