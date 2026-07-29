सात अस्पताल और तीन पैथोलॉजी सेंटर सीज, छह को नोटिस

सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देश पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों, क्लीनिकों, पैथोलॉजी एवं कलेक्शन सेंटरों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। मुख्य चिकित्साधिकारी डा.रमेश मिश्रा के नेतृत्व में रॉबर्ट्सगंज और घोरावल क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान सात अस्पतालों और तीन पैथोलॉजी केंद्रों को सीज कर दिया गया, जबकि पांच अस्पतालों को कमियां मिलने पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएमओ डा.कीर्ति आजाद बिंद और डा.गुरु प्रसाद ने घोरावल व राबर्ट्सगंज में संचालित अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घोरावल स्थित कलावती क्लीनिक, विश्वास हॉस्पिटल, हेल्थ केयर हॉस्पिटल और सम्राट हॉस्पिटल के ओपीडी एवं ऑपरेशन थियेटर को सीज किया गया।

इसके अलावा गुड हेल्थ हॉस्पिटल तथा सीटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थियेटर भी सीज कर दिए गए। वहीं उरमौरा स्थित लाइफ लाइन हॉस्पिटल के विरुद्ध भी सीज की कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग ने धनवंतरी हॉस्पिटल, आशीर्वाद हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल, न्यू यथार्थ हॉस्पिटल, ओम हॉस्पिटल उरमौरा तथा ओम हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर रोडवेज बस स्टेशन, रॉबर्ट्सगंज को कमियां मिलने पर नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय में स्पष्टीकरण और आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान पैथोलॉजी एवं कलेक्शन सेंटरों की भी जांच की गई। अनियमितताएं मिलने पर न्यू अंशिका पैथोलॉजी, डॉ. लाल पैथोलॉजी शाहगंज एवं घोरावल तथा निशान हॉस्पिटल के सामने संचालित पैथोलॉजी केंद्र को सीज कर दिया गया। सीएमओ डा.रमेश मिश्रा ने बताया कि बिना मानक एवं बिना वैध पंजीकरण के संचालित अस्पतालों, क्लीनिकों और पैथोलॉजी केंद्रों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।