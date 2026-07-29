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जिला प्रोबेशन अधिकारी का निधन, दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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जिला प्रोबेशन अधिकारी का निधन, दी गई श्रद्धांजलि हार्ट अटैक से मिर्जापुर में निधन हो गया। जिले में अधिकारियों को इसकी जानकारी होते ही शोक की लहर दौड़

जिला प्रोबेशन अधिकारी का निधन, दी गई श्रद्धांजलि
जिला प्रोबेशन अधिकारी का निधन, दी गई श्रद्धांजलि

सोनभद्र। जिला प्रोबेशन अधिकारी पुनीत टंडन का बुधवार को हार्ट अटैक से मिर्जापुर में निधन हो गया। जिले में अधिकारियों को इसकी जानकारी होते ही शोक की लहर दौड़ गई। कलक्ट्रेट सभागार में शोकसभा का आयोजन किया गया। शोकसभा में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में अधिकारियों व कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शोकसभा में एडीएएम वागीश कुमार शुक्ला, डीडीओ हेमंत कुमार सिंह, डीसी एनआरएलएम सरिता सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए एसके राय, डीसी मनरेगा रविन्द्र वीर सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित जिला प्रोबेशन विभाग के विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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