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छात्रों को मुकदमे पर किया वादा पूरा करे सरकार : वांगचुक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने संसद में सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) विधेयक का स्वागत किया। उन्होंने छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने का आश्वासन दिए जाने की अपील की। वांगचुक ने भारतीय रेलवे पर गर्व जताते हुए वन्दे भारत ट्रेन से यात्रा का अनुभव साझा किया।

छात्रों को मुकदमे पर किया वादा पूरा करे सरकार : वांगचुक

नई दिल्ली, एजेंसी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को संसद में सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) विधेयक पेश किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे शिक्षा और परीक्षा से जुड़ी प्रणाली में व्यापक सुधार होंगे। वांगचुक ने सरकार से अनुरोध किया कि हालिया प्रदर्शनों के दौरान छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होने के आश्वासन को पूरा किया जाना चाहिए। वांगचुक ने दिल्ली से लद्दाख लौटते वक्त एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने सरकार से आंदोलन के समापन के बाद उनसे और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से की गई प्रतिबद्धताओं के सम्मान की अपील की। उन्होंने कहा, ‘पहले मेरे साथ और फिर सीजेपी के साथ जो लिखित समझौते हुए हैं, उनके अनुसार प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कोई एफआईआर नहीं होगी। सरकार इस पर कायम रहे।’ उन्होंने कहा कि महान राष्ट्र और महान भारत के निर्माण के लिए सरकार और युवाओं के बीच विश्वास आवश्यक है。

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भारतीय रेलवे पर गर्व जताया

वांगचुक ने कहा कि उन्होंने वन्दे भारत ट्रेन से दिल्ली से श्रीनगर तक की यात्रा पूरी की है। इस दौरान चिनाब पर बने पुल को पार करने समेत यह यात्रा बहुत शानदार अनुभव देने वाली रही। उन्होंने कहा, ‘मुझे भारतीय रेलवे पर बहुत गर्व है।’ वांगचुक ने बताया कि वह और उनकी टीम लद्दाख जाने से पहले एक दिन कश्मीर में रहेगी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सोनम वांगचुक ने क्यों सार्वजनिक परीक्षा विधेयक का स्वागत किया?
उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे शिक्षा और परीक्षा से जुड़ी प्रणाली में व्यापक सुधार होंगे।

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