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उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में दून की सोनाक्षी ने जीते पांच स्वर्ण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून की सोनाक्षी गुप्ता ने 24वीं उत्तराखंड राज्य शूटिंग चैम्पियनशिप में पांच स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। सोनाक्षी का सपना ओलंपिक में पदक जीतना है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया और इस प्रतियोगिता में 2000 से अधिक निशानेबाजों ने हिस्सा लिया।

उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में दून की सोनाक्षी ने जीते पांच स्वर्ण
उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में दून की सोनाक्षी ने जीते पांच स्वर्ण

देहरादून। देहरादून की सोनाक्षी गुप्ता ने 24वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। स्नाइपर शूटिंग अकादमी की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाज सोनाक्षी का सपना देश के लिए ओलंपिक में पदक जीतना है। फिलहाल वो इंडियन कैंप के ट्रायल में हिस्सा ले रही हैं। उत्तराखंड राइफल एसोसिएशन की ओर से ओलंपियन जसपाल राणा की स्मृति में पौंधा स्थित राणा इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग स्पोर्ट्स परिसर में दो से आठ अगस्त तक प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें 2000 से अधिक निशानेबाजों ने प्रतिभाग किया। देहरादून निवासी सोनाक्षी ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और 10 मीटर स्नाइपर शूटिंग स्पर्धा में छह पदक अपने नाम किए।

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सोनाक्षी के पिता विवेक गुप्ता ने बताया कि सोनाक्षी ने हाल ही में डीपीएस स्कूल से कक्षा 12वीं की पढ़ाई 97% अंकों के साथ पूरी की है। सोनाक्षी ने 13 वर्ष की उम्र में शूटिंग शुरू कर दी थी। वो राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई पदक जीते। सोनाक्षी ने बताया कि उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश और उत्तराखंड का नाम रोशन करना है। उत्तराखंड राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष नारायण सिंह राणा ने बताया कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के निर्देशन में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

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