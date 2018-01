अपील: शहीद सीआरपीएफ जवान के बेटे ने सरकार से कहा- ऐसे नहीं मानेगा पाक, अब कुछ करें

पुलवामा में सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप पर 2017 की आखिरी रात यानि रविवार तड़के हुए आतंकी हमले से जहां पूरे देश में गुस्से का मौहाल है तो वहीं दूसरी तरफ अब इन आतंकियों के खिलाफ आरपार की लड़ाई की मांग हो रही है। आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान तुफैल अहमद के बेटे अनीस ने सरकार से मांग की है कि वह अब कार्रवाई करे।

अनीस ने सरकार से कहा कि आतंकवाद नहीं रूक रहा है। हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। इसलिए अब वो कुछ करें। अनीस ने आगे कहा कि दुनिया में उसने पाकिस्तान जैसा घटिया कोई देश नहीं देखा है।

Rajouri, Jammu and Kashmir: Family of CRPF jawan Tufail Ahmad in mourning; he had lost his life in Pulwama terror attack pic.twitter.com/HHaHmzGsxd

हालांकि, नए साल के मौके पर मातली में 12वीं वाहिनी आईटीबीपी परिसर गए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार की आतंकी घटना पर जवाब देते हुए कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।

उधर, नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन कर की गई फायरिंग में शहीद हुए सिपाही जगसीर सिंह का पंजाब के फिरोजपुर में परिवार गमजदा है।

Ferozepur(Punjab): Family of Sepoy Jagsir Singh in mourning; he had lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Nowshera sector pic.twitter.com/3W9oHBn3J2