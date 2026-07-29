मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर बेटा फरार
चुतरूडीह गांव में एक बेटे ने अपनी 69 वर्षीय मां भोला देवी की हत्या कुल्हाड़ी से कर दी। आरोपी नंदलाल महतो ने झगड़े के दौरान गुस्से में आकर हमला किया। घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों में इस हत्याकांड को लेकर हड़कंप मचा है।
राहे, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के चुतरूडीह गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि करीब 45 वर्षीय नंदलाल महतो ने अपनी 69 वर्षीय मां भोला देवी की कुल्हाड़ी से हमला कर मंगलवार रात हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, घटना के समय आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी मां से कहासुनी हो गई। गुस्से में आरोपी ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे भोला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी बुधवार सुबह ग्रामीणों को हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही बुधवार सुबह राहे थाना प्रभारी अभिषेक कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी अक्सर घरेलू विवाद को लेकर पत्नी से झगड़ा करता था। हालांकि पुलिस ने हत्या के कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होने की बात कही है। आरोपी के तीन बेटियां और एक बेटा हैं। घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें