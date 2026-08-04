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पत्नी के बुलाने ससुराल पहुंचे दामाद ने ससुर को मारी गोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव रदनौल अजीजपुर ससुर को गोली मारने के बाद घटना की जानकारी देते परिवार के सदस्य।

पत्नी के बुलाने ससुराल पहुंचे दामाद ने ससुर को मारी गोली

दहगवां, संवाददाता। जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव रदनौल अजीजपुर में सोमवार सुबह पत्नी को वापस ले जाने पहुंचे दामाद ने विवाद के दौरान ससुर को गोली मार दी। तमंचे से निकली गोली ससुर के गाल में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ ले जाया गया। गांव रदनौल अजीजपुर के रहने वाले 62 वर्षीय राजाराम ने अपनी बेटी पूजा की शादी करीब 12 साल पहले संभल जिले के कमालपुर निवासी चंद्रभान से की थी। परिजनों ने बताया कि दो माह पहले चंद्रभान ने पत्नी को घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वह मायके में रह रही थी। सोमवार सुबह करीब सात बजे चंद्रभान ससुराल पहुंचा और पत्नी को साथ ले जाने की बात को लेकर राजाराम से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर उसने तमंचे से फायर कर दिया। गोली राजाराम के गाल में लगी और वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े.

घटना के बाद आरोपी का फरार होना

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने घायल को दहगवां सीएचसी पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बेहतर इलाज के लिए परिजन उन्हें अलीगढ़ ले गए। सूचना पर जरीफनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी को निकाल दिया था घर से

पूजा की मां कलावती ने बताया कि दो माह पूर्व उनकी बेटी को दामाद ने घर से निकाल दिया था, जिसके बाद उसके पिता उसे घर ले आए, तब से बेटी मायके में रह रही थी। पूजा की शादी करीब 12 साल पहले संभल जिले के गांव कमालपुर निवासी चंद्रभान से की थी।

सामान्य प्रश्न

दामाद ने ससुर को क्यों गोली मारी?
दामाद ने पत्नी को वापस ले जाने के विवाद में ससुर को गोली मारी।
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