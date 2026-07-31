बेटे ने पिता को बेरहमी से पीटा, मुकदमा
शिकोहाबाद के गाँव मोहिनीपुर दखिनारा में एक बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता पर हमला किया। पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि बेटे और उसके दोस्त ने उसे लाठी डंडे से पीटकर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकोहाबाद के गांव मोहिनीपुर दखिनारा में एक बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिता पर हमला कर दिया। आरोपी बेटे ने अपने पिता को लहूलुहान कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। कृपाल सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी मोहिनीपुर दखिनारा ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके सभी परिजन 28 जुलाई को नेजा लेकर ब्रह्माणी देवी पर गये थे। जबकि वह घर पर मौजूद था। इसी दौरान उसका बेटा आनन्द कुमार अपने एक दोस्त को लेकर घर आया आते ही बेटे, उसके दोस्त ने अपने पिता पर गाली गलौज कर हमला कर दिया। आरोपी बेटे उसके दोस्त ने अधेड़ को जमीन पर गिराकर लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा।
पिटाई के दौरान एक डंडा सिर पर लगा जिससे वह लहूलुहान हो गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर जमीन पर पटककर भाग गया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसके बेटे, दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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