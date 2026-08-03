कलियुगी बेटे ने लात-घूंसों से पीट-पीटकर ली पिता की जान
झारखंड के जलडेगा थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। 48 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना उस समय हुई जब पिता शराब पीकर बेटे से गाली-गलौज करने लगा। बेटे ने क्रोध में आकर पिता की बेरहमी से पिटाई की, जिससे पिता की मृत्यु हो गई।
जलडेगा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के टिनगिना बगीचा टोली में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना प्रकाश में आई है। पुलिस ने घटना के महज 48 घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए अपने ही पिता की हत्या करने वाले कलियुगी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के संबंध में सोमवार को जलडेगा थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सर्किल इंस्पेक्टर भिखारी राम ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि चौकीदार आईलिन केरकेट्टा के लिखित आवेदन के आधार पर जलडेगा थाना में कांड संख्या 46/26 दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान आरोपी पुत्र सनी साय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
भिखारी राम ने बताया कि एक अगस्त की शाम करीब 6:00 बजे आरोपी पुत्र सनी साय जंगल से मवेशी चराकर घर लौटा था। उसी दौरान उसके पिता फेकू साय उर्फ सुंदर साय शराब के अत्यधिक नशे में धुत्त होकर उसे बेवजह गाली-गलौज करने लगे। क्षणिक आवेश और गुस्से में आकर बेटे ने अपने ही पिता पर लात-घूंसों की बरसात कर दी। बेदर्दी से की गई इस पिटाई से पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें