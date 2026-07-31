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ठोस अपशिष्ट को लेकर कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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आदित्यपुर में ठोस अपशिष्ट नियम 2026 के तहत नगर निगम द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि जिन प्रतिष्ठानों का प्रतिदिन सौ किलो अपशिष्ट निकलता है, उन्हें पंजीकरण कराना होगा। इसमें कोई शुल्क नहीं होेगा और गीला, सूखा अपशिष्ट पृथक्करण के नियमों का पालन करना होगा।

ठोस अपशिष्ट को लेकर कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

आदित्यपुर। नगर निगम कार्यालय सभागार में गुरुवार को नगर आयुक्त एजाज अनवर की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट नियम 2026 के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि वैसे संस्थान, प्रतिष्ठान, भवन, होटल, कार्यालय व अन्य प्रतिष्ठान जहां सौ किलो अपशिष्ट प्रतिदिन निकलता है और 20 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल व 40 हजार लीटर प्रतिदिन पानी की खपत हो तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा उन्हें स्रोत पर पृथक्करण (गीला, सूखा, स्वच्छता और विशेष देखभाल अपशिष्ट), गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण या अधिकृत विक्रेता के साथ गठजोड़ व वार्षिक रिटर्न भी दाखिल करना होगा।

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यह पंजीकरण आवासीय कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए), हाउसिंग सोसायटी, होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, मॉल, वाणिज्यिक कार्यालय और उद्योग को कराना होगा। प्रथम चरण में 69 प्रतिष्ठान को चिह्नित किया गया है जिनको कार्यालय से पत्र निर्गत कर स्वयं से ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु निदेशित किया गया। कार्यालय के पदाधिकारी, एजेंसी स्पैरो सॉफ्टेक प्रालि, क्यूब बायो एनर्जी व परामर्श एजेंसी के लोग पंजीकरण करने में मदद करने हेतु जायेंगे। कार्यशाला का संचालन नगर प्रबंधक रवि भारती परामर्शी एजेंसी के पदाधिकारी कमलेश शाहू ने किया।

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