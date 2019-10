VIDEO: सेना ने पुंछ में LoC के पास मोर्टार के तीन गोलों को किया निष्क्रिय

सेना ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी बलों द्वारा दागे गए मोर्टार के तीन गोलों को निष्क्रिय कर दिया है।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सेना के इंजीनियरों ने मोर्टार के गोले सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करके पुंछ जिले के करमारा गांव में दुर्घटना को टाल दिया।

पाकिस्तान पिछले एक महीने से अधिक समय से जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास मोर्टार के गोले दाग रहा है।

#WATCH Indian Army yesterday destroyed 3 mortar shells of Pakistan Army that were found after the recent ceasefire violation in Karmara village of Poonch, Jammu and Kashmir pic.twitter.com/OpWTrBNpg6