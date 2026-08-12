Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोलर रूफटॉप के लिए 118 आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

दरभंगा के नाका पांच स्थित विद्युत कार्यालय परिसर में मंगलवार को सोलर सह सोलर लोन मेले का आयोजन किया गया। घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने और सोलर लोन संबंधी जानकारी दी गई। 118 उपभोक्ताओं ने आवेदन किया। विभिन्न बैंकों में 34 सोलर लोन के लिए आवेदन समर्पित किए गए।

सोलर रूफटॉप के लिए 118 आवेदन

राजीव रंजन झा,दरभंगा। नाका पांच स्थित विद्युत कार्यालय परिसर में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को सोलर सह सोलर लोन मेले का आयोजन किया गया। मेले में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने एवं सोलर लोन से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। मेले में कुल 118 इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं ने सोलर रूफटॉप लगाने के लिए आवेदन किया। सोलर लोन प्राप्त करने के इच्छुक उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न बैंकों में कुल 34 आवेदन समर्पित किए गए। मेले में उपभोक्ताओं को सोलर पैनल की स्थापना, अनुदान, बैंक ऋण, आवेदन प्रक्रिया तथा योजना के लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।कार्यक्रम

ये भी पढ़ें:Darbhanga News: पीएनबी शाखा प्रबंधक सम्मानित

के दौरान विभिन्न अधिकृत वेंडरों द्वारा स्टॉल लगाए गए। सोलर लोन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिवधारा, ईनाय, कादिराबाद एवं पीएनबी कामेश्वर नगर स्थित बैंक शाखाओं को डीएम कौशल कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। रूफटॉप सोलर पैनल के अधिष्ठापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल छह वेंडरों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीएम ने सोलर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा जाए। कार्यक्रम में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत सहित विद्युत विभाग के सभी अभियंता एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Araria News: कल बिजली ऑफिस में लगेगा सोलर मेला
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: कल बिजली ऑफिस में लगेगा सोलर मेला सह सोलर लोन मेला
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News Darbhanga
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।