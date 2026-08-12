सोलर रूफटॉप के लिए 118 आवेदन
दरभंगा के नाका पांच स्थित विद्युत कार्यालय परिसर में मंगलवार को सोलर सह सोलर लोन मेले का आयोजन किया गया। घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने और सोलर लोन संबंधी जानकारी दी गई। 118 उपभोक्ताओं ने आवेदन किया। विभिन्न बैंकों में 34 सोलर लोन के लिए आवेदन समर्पित किए गए।
राजीव रंजन झा,दरभंगा। नाका पांच स्थित विद्युत कार्यालय परिसर में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को सोलर सह सोलर लोन मेले का आयोजन किया गया। मेले में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने एवं सोलर लोन से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। मेले में कुल 118 इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं ने सोलर रूफटॉप लगाने के लिए आवेदन किया। सोलर लोन प्राप्त करने के इच्छुक उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न बैंकों में कुल 34 आवेदन समर्पित किए गए। मेले में उपभोक्ताओं को सोलर पैनल की स्थापना, अनुदान, बैंक ऋण, आवेदन प्रक्रिया तथा योजना के लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।कार्यक्रम
के दौरान विभिन्न अधिकृत वेंडरों द्वारा स्टॉल लगाए गए। सोलर लोन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिवधारा, ईनाय, कादिराबाद एवं पीएनबी कामेश्वर नगर स्थित बैंक शाखाओं को डीएम कौशल कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। रूफटॉप सोलर पैनल के अधिष्ठापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल छह वेंडरों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीएम ने सोलर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा जाए। कार्यक्रम में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत सहित विद्युत विभाग के सभी अभियंता एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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