सौर संयंत्र स्थापित कर बिजली बिल में बचत व ऊर्जा को बढ़ावा दें: डीएम

मोतिहारी में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर सह सोलर लोन मेला शनिवार को शुरू हुआ। डीएम ने योजना के लाभों की जानकारी दी और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को आवेदन करने की अपील की। मेले में लगभग 300 लोगों ने भाग लिया और विभिन्न सोलर वेंडर्स से जानकारी प्राप्त की।

मोतिहारी, हिप्र.। नगर भवन में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शनिवार को आयोजित तीन दिवसीय सोलर सह सोलर लोन मेला का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ डीएम सौरभ सुमन यादव,नगर आयुक्त आशीष कुमार, डीडीसी डॉ प्रदीप कुमार, सहायक समाहर्ता राजकृष्ण झा संयुक्त रुप से किया। यह मेला 03 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।

योजना के लाभ अपने संबोधन में डीएम ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 1 किलोवाट सौर संयंत्र पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 तथा 3 किलोवाट एवं उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर अधिकतम 78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।

आवेदन करने की प्रक्रिया डीएम ने उपस्थित उपभोक्ताओं को योजना में आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज तथा एनबीपीडीसीएल के अधिकारियों से संपर्क कर शीघ्र आवेदन करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भार काफी हद तक कम कर सकते हैं तथा दीर्घकाल में बिजली बिल से राहत प्राप्त कर सकते हैं। अधीक्षण अभियंता (विद्युत) ने सभी विद्युत पदाधिकारियों को अधिकतम संख्या में आवेदन प्राप्त कराने तथा बैंकों के समन्वय से शीघ्र ऋण स्वीकृत कराने पर विशेष बल दिया, ताकि अधिकाधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ समय पर मिल सके।

ऋण स्वीकृति ऋण स्वीकृति का चेक मिला: ऋण स्वीकृति प्राप्त करने वाले एक लाभुक आवेदक को दो लाख रुपये के ऋण स्वीकृति का चेक भी दिया गया। मेले में लगभग 300 उपभोक्ताओं एवं आमजनों ने भाग लिया।

वेंडर्स और बैंक प्रतिनिधि उपस्थित लोगों ने विभिन्न सोलर वेंडर्स के स्टॉल पर जाकर सोलर संयंत्र की क्षमता, लागत, सब्सिडी, ऋण सुविधा, स्थापना प्रक्रिया व बिजली बिल में संभावित बचत की जानकारी प्राप्त की। बैंक प्रतिनिधियों की ओर से मौके पर ही ऋण आवेदन व स्वीकृति प्रक्रिया के संबंध में उपभोक्ताओं को आवश्यक मार्ग दर्शन दिया गया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, स्टेट बैंक, केनरा बैंक सहित अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधि, विद्युत के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हुए।