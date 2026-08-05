सूर्य घर योजना: हर हफ्ते लगेंगे 100 सोलर पैनल, 150 नए आवेदनों का लक्ष्य कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर हर सप्ताह बनेंगे 1500 स्ट्रक्चर डीएम ने की समीक्षा, कार्य एजेंसी को काम में तेजी लाने की सख्त हिदायत फोटो सूर्यघर : अपने कार्यालय कक्ष में बुधवार को बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करतीं डीएम उदिता सिंह। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की रफ्तार बढ़ाने के लिए डीएम उदिता सिंह ने कड़े लक्ष्य तय किए हैं। बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि हर हफ्ते कम से कम 150 नए आवेदन दर्ज कराए जाएं।

समीक्षात्मक बैठक

कार्यों की निगरानी

योजनाओं का महत्व

साथ ही, हर सप्ताह 100 नए सोलर प्लांट (संयंत्र) लगाना सुनिश्चित करे। समीक्षा के दौरान कुटीर ज्योति (गरीबी रेखा से नीचे) उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर लगाने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। डीएम ने इस काम में लगी एजेंसी सेन एंड पंडित के प्रतिनिधि को काम में तेजी लाने की सख्त हिदायत दी।उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि साप्ताहिक आधार पर कम से कम 1500 स्ट्रक्चर (ढांचे) का निर्माण और 1000 सोलर पैनलों को लगाने का काम हर हाल में पूरा किया जाए। ताकि, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। तीन दिन में आए 48 आवेदन : समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों में योजना के तहत 48 नए आवेदन आए हैं। इस प्रगति पर डीएम ने संतोष जताया। लेकिन, काम की गति को और तेज करने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि यह योजना आम लोगों का बिजली खर्च कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बेहद अहम है। इसलिए अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें। बैठक में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता मनीषकांत, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास कुमार और रूपक कुमार समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.