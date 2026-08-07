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सहरसा: घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगा बिजली का करें उत्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सहरसा से ज्ञानमूर्ति की रिपोर्ट प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

सहरसा: घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगा बिजली का करें उत्पादन

सहरसा से ज्ञानमूर्ति की रिपोर्ट प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को जन-जन तक पहुंचाने एवं सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विद्युत विभाग, सहरसा द्वारा शुक्रवार को विकास भवन परिसर में सोलर मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए बिजली उपभोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, विद्यार्थियों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने भाग लिया।कार्यक्रम का शुभारंभ करते डीएम दीपेश कुमार ने कहा कि भारत सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को स्वच्छ, सस्ती एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से आम नागरिक अपने घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन कर सकते हैं, जिससे बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी तथा अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। डीडीसी गौरव कुमार ने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर अपने घरों में सोलर सिस्टम स्थापित करें और स्वच्छ ऊर्जा अभियान को सफल बनाएं। विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सहरसा अमित कुमार द्वारा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। विद्युत कार्यपालक अभियंता एस टी एफ प्रशांत कुमार ने बताया कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्रणाली के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें योजना से जोड़ना है।

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