सूर्य ग्रहण आज, लेकिन देश में नहीं दिखेगा, सूतक मान्य नहीं
लखनऊ में श्रावण अमावस्या पर 23 अगस्त को सूर्यग्रहण लगेगा। यह ग्रहण रात 9.04 बजे से 1.28 बजे तक रहेगा और भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल नहीं मान्य। ज्योतिषी एसएस नागपाल के अनुसार इस दौरान मानसिक शांति के लिए सूर्य और विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए।
लखनऊ, संवाददाता। श्रावण अमावस्या पर बुधवार को वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्यग्रहण लगेगा। ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल के अनुसार ग्रहण रात 9.04 बजे से देर रात 1.28 बजे तक रहेगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। मानसिक शांति के लिए सूर्यदेव या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने की सलाह दी गई है।
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