1.90 लाख हेक्टेयर भूमि में पोषक तत्वों में आयी गिरावट

बदायूं जिले की मृदा लगातार उर्वरता खो रही है, जिससे किसानों की आय पर प्रभाव पड़ रहा है। विश्लेषण में यह पाया गया कि करीब 60 प्रतिशत कृषि भूमि में पोषक तत्वों की कमी है। असंतुलित उर्वरक प्रबंधन और जैविक खाद के उपयोग में कमी के कारण किसानों को प्रति एकड़ 15-16 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है।

बदायूं। जिले की मृदा लगातार अपनी उर्वरता खो रही है और इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ रहा है। कृषि विभाग द्वारा जिले के 15 ब्लॉक से एकत्र किए गये 6,857 मृदा नमूनों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि जिले के लगभग 3.15 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में से करीब 1.90 लाख हेक्टेयर (लगभग 60 प्रतिशत) भूमि में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी है। मृदा विश्लेषण के अनुसार जिले की 65 प्रतिशत मिट्टी में जैविक कार्बन केवल 0.30-0.50 प्रतिशत पाया गया, जबकि अच्छी उत्पादकता के लिये इसका स्तर 0.75 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिये। जिले के 70 प्रतिशत खेतों में जिंक, 55 प्रतिशत में नाइट्रोजन एवं 50 प्रतिशत में आयरन की कमी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त 60 प्रतिशत क्षेत्र की मिट्टी का पीएच 7.8 से 8.5 के बीच पाया गया, जो मिट्टी के क्षारीय होने का संकेत है और पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करता है। रिपोर्ट के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि अधिकांश किसान प्रति वर्ष औसतन सात बोरी यूरिया और चार बोरी डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं। 10 में से आठ किसान गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट या अन्य जैविक खाद का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं। परिणामस्वरूप मिट्टी में जैविक पदार्थ लगातार घट रहे हैं, लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या कम हो रही है एवं रासायनिक उर्वरकों की उपयोग दक्षता भी प्रभावित हो रही है।

15-16 हजार का प्रति एकड़ नुकसान कृषि विज्ञान केंद्र समरेर के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. इंजीनियर संजय सिंह के अनुसार असंतुलित उर्वरक प्रबंधन, जैविक खादों की उपेक्षा एवं मिट्टी परीक्षण के बिना उर्वरकों के उपयोग के कारण किसानों को प्रति एकड़ 15-16 हजार रुपये तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूरिया का नाइट्रोजन तभी अधिक प्रभावी होता है जब उसका प्रयोग सही समय, उचित मात्रा, संतुलित पोषण एवं पर्याप्त नमी की स्थिति में किया जाये, अन्यथा उसका बड़ा भाग वाष्पीकरण या अन्य प्रक्रियाओं से नष्ट हो जाता है।

धान में कल्ले कम बनते जिले के सहसवान, बिल्सी, दातागंज और उसावां ब्लॉक का लगभग 85 हजार हेक्टेयर क्षेत्र क्षारीयता से अधिक प्रभावित पाया गया है। कई स्थानों पर मिट्टी का पीएच 8.2 या उससे अधिक दर्ज किया गया, जिससे धान में कल्ले कम बनते हैं एवं गेहूं की बालियों का समुचित विकास भी नहीं हो पाता है। इन क्षेत्र में मृदा परीक्षण की संस्तुति के अनुसार जिप्सम का प्रयोग, प्रति एकड़ आठ- दस टन अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद, या हरी खाद का प्रयोग कर सुधार किया जा सकता है।

चार ब्लॉक में बोरॉन की कमी बिसौली, इस्लामनगर, दहगवां और कादरचौक क्षेत्र सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेषकर जिंक, सल्फर और बोरॉन की कमी से अधिक प्रभावित है। इसकी वजह से इन क्षेत्र में मक्का की फसल की पत्तियां पीली या सफेद पड़ जाती हैं। सरसों में फूल एवं फलियों के झड़ना की समस्या देखने को मिलती है। गेहूं के दानों की गुणवत्ता प्रभावित होना आम है विशेषज्ञों ने यहां जिंक सल्फेट, सल्फर एवं आवश्यकता अनुसार बोरॉन एवं आयरन के संतुलित उपयोग की सलाह दी है।

जैविक खाद का प्रयोग जरूर करें किसान विशेषज्ञ बताते हैं कि जिले में अधिकांश किसान केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर निर्भर हैं, जबकि जैविक खाद, सल्फर, जिंक, बोरॉन एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनदेखी की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद का नियमित उपयोग, फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करना एवं फसल अवशेषों को खेत में वापस मिलाना मिट्टी की दीर्घकालीन उर्वरता बनाये रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।