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लक्ष्य से अधिक मिट्टी के नमूने जुटे, फिर भी सुस्त जांच

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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गोपालगंज में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना धीमी पड़ी है। कृषि विभाग ने 3933 नमूनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन 4491 नमूने एकत्र हुए हैं। प्रयोगशाला में 2802 नमूने आए हैं, पर केवल 201 की जांच हुई है। लाखों किसान Scientific सलाह से वंचित हैं।

लक्ष्य से अधिक मिट्टी के नमूने जुटे, फिर भी सुस्त जांच

गोपालगंज। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम के तहत जिले के सभी राजस्व गांवों से मिट्टी के नमूने लेकर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना फिलहाल धीमी पड़ती नजर आ रही है। कृषि विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 3933 नमूने संग्रहित करने का लक्ष्य रखा था, जबकि अब तक 4491 नमूने एकत्र कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके बावजूद प्रयोगशाला में जांच की रफ्तार बेहद धीमी है।

कृषि विभाग की स्थिति

कृषि विभाग के अनुसार लैब में 2802 नमूने पहुंचे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 201 नमूनों की जांच पूरी हुई है और मात्र 62 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया है। ऐसे में हजारों किसान अब भी वैज्ञानिक सलाह से वंचित हैं और खेतों में अनुमान के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मृदा जांच रिपोर्ट के बिना संतुलित खाद का प्रयोग संभव नहीं है। इससे उत्पादन लागत बढ़ने के साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी लगातार प्रभावित होती है। जिले में खरीफ की खेती के बीच किसानों को सबसे अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जरूरत है ताकि फसलों की आवश्यकता के अनुरूप खाद का उपयोग किया जा सके।

पिछले वर्ष की रिपोर्ट

पिछले वर्ष मिट्टी की सेहत में मिले थे चिंताजनक संकेत पिछले वर्ष करीब 7800 मिट्टी नमूनों की जांच में जिले की मिट्टी की सेहत को लेकर चिंताजनक संकेत मिले थे। अधिकांश नमूनों में सल्फर की मात्रा 7 से 9 पीपीएम के बीच पाई गई, जबकि मिट्टी में इसका पर्याप्त स्तर 10 पीपीएम के आसपास माना जाता है। जांच में मिट्टी का पीएच मान 8 से 9 तक मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि जिले की मिट्टी में क्षारीयता बढ़ रही है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक कार्बन और पोटाश भी मध्यम स्तर पर मिले। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के उपयोग, बदलती कृषि पद्धति और जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

पोषक तत्वों की जांच

तत्व की कमी से फसलों की वृद्धि, पुष्पण, फलन और उत्पादन पर सीधा असर जिले की प्रयोगशाला में 12 प्रमुख पोषक तत्वों की जांच की सुविधा उपलब्ध है। इनमें जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, लवण एवं अन्य आवश्यक तत्व शामिल हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ मिट्टी के लिए कुल 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। यदि इनमें किसी तत्व की कमी होती है तो फसलों की वृद्धि, पुष्पण, फलन और उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग तथा बोरॉन की कमी से बालियों में दानों की संख्या घट जाती है।

विशेषज्ञों की राय

कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी के मृदा विशेषज्ञ डॉ. आशीष राय के अनुसार, मृदा परीक्षण का उद्देश्य मिट्टी में पोषक तत्वों की वास्तविक स्थिति जानकर उसी के अनुरूप उर्वरकों की वैज्ञानिक सिफारिश करना है। इससे अनावश्यक खाद की बचत होती है, लागत घटती है और उत्पादन में वृद्धि के साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी लंबे समय तक बनी रहती है।(रिपोर्ट-प्रमोद तिवारी)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कृषि विभाग ने कितने नमूने संग्रहित करने का लक्ष्य रखा था?
कृषि विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 3933 नमूने संग्रहित करने का लक्ष्य रखा था।

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Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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