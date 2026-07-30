आंध्र प्रदेश से 8 करोड़ के घोटाले का भगोड़ा आरोपी गिरफ्तार, 4 दिन के पुलिस रिमांड पर

सोहना, गौरव चौधरी। सोहना शहर थाना पुलिस ने करीब आठ करोड़ रुपये के बहुचर्चित चिटफंड घोटाले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस आरोपी को मंगलवार देर रात सोहना लेकर पहुंची, जिसे अदालत में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान हरियाणा पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग आरोपी से गहनता से पूछताछ करेगी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शहर थाना पुलिस की एक विशेष टीम दस दिन पूर्व आंध्र प्रदेश भेजी गई थी। पुलिस टीम ने आरोपी लोवा राजू कांदी रैली को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी से दबोचा। आरोपी को अदालत द्वारा भगौड़ा (पीओ) घोषित किया गया था। इस मामले में पुलिस पिछले सात वर्षों में अब तक 13 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिसके बाद अब कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14 हो गई है。