आंध्र प्रदेश से 8 करोड़ के घोटाले का भगोड़ा आरोपी गिरफ्तार, 4 दिन के पुलिस रिमांड पर

सोहना, गौरव चौधरी। सोहना शहर थाना पुलिस ने करीब आठ करोड़ रुपये के बहुचर्चित चिटफंड घोटाले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस आरोपी को मंगलवार देर रात सोहना लेकर पहुंची, जिसे अदालत में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान हरियाणा पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग आरोपी से गहनता से पूछताछ करेगी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शहर थाना पुलिस की एक विशेष टीम दस दिन पूर्व आंध्र प्रदेश भेजी गई थी।

यह है पूरा मामला?

पुलिस टीम ने आरोपी लोवा राजू कांदी रैली को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी से दबोचा। आरोपी को अदालत द्वारा भगौड़ा (पीओ) घोषित किया गया था। इस मामले में पुलिस पिछले सात वर्षों में अब तक 13 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिसके बाद अब कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14 हो गई है। जानकारी के मुताबिक, श्रीराम फाइनेंस एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारियों ने करीब 400 लोगों को पैसे निवेश कराने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया था। आरोपियों ने लोगों को साढ़े पांच साल में राशि दोगुनी और साढ़े छह साल में तीन गुनी करने का झांसा देकर लगभग 8 करोड़ रुपये निवेश करवाए थे। वर्ष 2019 में करीब 150 पीड़ितों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर युक्त शिकायत पुलिस को सौंपी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी से घोटाले के अन्य पहलुओं और वित्तीय लेन-देन की जानकारी जुटाएगी।