पहली बार राज्य स्तरीय चयन ट्रायल में शामिल हुआ सॉफ्टबॉल
झारखंड में खेलों के विकास के लिए एक नया अध्याय जुड़ रहा है। 'खेलो झारखंड शिक्षा परियोजना' के तहत पहली बार सॉफ्टबॉल को राज्य स्तरीय चयन ट्रायल में शामिल किया गया है। यह ट्रायल 12 अगस्त को रांची में होगा, जहां सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। झारखंड में खेलों के विकास की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। खेलो झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले खेलो झारखंड 2026-27 के राज्य स्तरीय चयन ट्रायल में पहली बार सॉफ्टबॉल को भी शामिल किया गया है। यह झारखंड के खेल इतिहास में सॉफ्टबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।राज्य स्तरीय चयन ट्रायल 12 अगस्त को रांची स्थित खेलगांव, बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस ट्रायल में राज्य के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी स्कूलों के इच्छुक छात्र-छात्रा भाग ले सकते हैं। यह ट्रायल झारखंड के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।
झारखंड सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ने राज्य के सभी स्कूलों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ट्रायल में भेजकर इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाएं।बहुत कम समय में सॉफ्टबॉल ने झारखंड में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। राज्य में इस खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में झारखंड सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के महासचिव बलराम कुमार तांती का महत्वपूर्ण योगदान है।
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