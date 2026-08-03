सपा यूथ ब्रिगेड की बैठक में हुई चर्चा
वाराणसी में समाजवादी यूथ बिग्रेड की बैठक रविवार को हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राहुल सिंह यादव ने की। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने की चर्चा की गई। इस दौरान कई अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी के विकास पर अपने विचार साझा किए।
वाराणसी। समाजवादी यूथ बिग्रेड की जिला इकाई की बैठक रविवार को पार्टी के अर्दली बाजार स्थित कार्यालय में हुई। अध्यक्षता बिग्रेड के जिला अध्यक्ष राहुल सिंह यादव ने की। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। संचालन लाल बहादुर ने किया। ऋषि यादव, सत्यम कुमार, अयाज खां, इनायत अली, लालू सोनकर, रवींद्र पटेल, रवि शर्मा, शहनवाज, विशाल मिश्रा, सोनू पाल, वीर बहादुर, कबीर सोनकर, अली खान, रोहित सिंह आदि उपस्थित रहे।
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