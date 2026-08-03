सपा कल जनेश्वर मिश्र पार्क में करेगी ब्राह्मणों का बड़ा जुटान

- अखिलेश यादव करेंगे उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण - ब्राह्मणों को साथ जोड़ने की कवायद

लखनऊ, विशेष संवाददाता

छोटे लोहिया जानेश्वर मिश्र की जयंती 5 पर अगस्त को समाजवादी पार्टी ब्राह्माणों का बड़ा जुटान करने जा रही है। प्रदेशभर से ब्राह्माणों को इसमें बुलाया गया है। गोमतीनगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में बड़ा कार्यक्रम होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इस मौके पर ब्राह्माणों के दुख-दर्द को बांटने की चर्चा की जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि भाजपा सरकार में ब्राह्माणों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है।

चुनावी तैयारियाँ समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। सपा ने पीडीए का नारा दिया है। इसके सहारे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने का काम किया गया। जनेश्वर मिश्र की जयंती के बहाने अब ब्राह्माणों को सपा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जनेश्वर मिश्र की जयंती पर इस बार बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी है। सपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ बलिया के सांसद सनातन पांडेय को लगाया गया है।

संगठनात्मक प्रयास ब्राह्माणों को इस कार्यक्रम में लाने के लिए जिलों में बैठकें की गईं। खासकर पूर्वांचल और अवध के जिलों के ब्राह्माणों को जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। पांच अगस्त को लखनऊ में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पूर्वांचल और अवध के ब्राह्माण नेताओं खासकर बुजुर्ग नेताओं को लाने की तैयारी है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि ब्राह्माण उसके साथ हैं। सपा का मानना है कि भाजपा से ब्राह्माण नारा हैं और इस सम्मेलन के सहारे उनका साथ पाया जा सकता है। जनेश्वर मिश्र यूपी में ब्राह्माण समाज के बड़े नेता थे।