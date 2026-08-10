Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेसहारा पशु-पक्षियों के पालनहार सुनील जैन राना का निधन, शोक की लहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

दिल्ली के अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद पशु-पक्षियों के सेवा कार्य में समर्पित समाजसेवी सुनील जैन राना का निधन हो गया। कैंसर से जूझ रहे राना ने दया सिंधु जीव रक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां उन्होंने हजारों पशुओं का उपचार और संरक्षण किया। उनके योगदान को मानवता की अपूरणीय क्षति माना गया।

बेसहारा पशु-पक्षियों के पालनहार सुनील जैन राना का निधन, शोक की लहर
बेसहारा पशु-पक्षियों के पालनहार सुनील जैन राना का निधन, शोक की लहर

बेसहारा और लावारिस पशु-पक्षियों की सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाने वाले समाजसेवी सुनील जैन राना का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। कैंसर से जूझ रहे सुनील जैन सादगीपूर्ण जीवन के लिए पहचाने जाते थे। उन्होंने दया सिंधु जीव रक्षा केंद्र संचालित कर हजारों पशु-पक्षियों के उपचार, भोजन और रहने की व्यवस्था कराई। संस्था के साथ वर्ष में दो बार पशु-पक्षी पखवाड़ा चलाकर आवारा कुत्तों और बेल्ट से घायल घोड़ों समेत अन्य पशुओं का उपचार कराते थे। विभावरी परिवार ने श्रद्धांजलि दी। सचिव डॉ. विजेंद्र पाल शर्मा, हरिराम पथिक, अध्यक्ष डॉ. राम विनय शर्मा, विनीत राय जैन, आदेश कुमार, जेके तायल, डॉ. आरपी सारस्वत और राम कुमार शर्मा ने निधन को मानवता की अपूरणीय क्षति बताया और दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Saharanpur Latest News Saharanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।