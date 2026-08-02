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लोजपा नेता को मिली नई जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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बैरिया कस्बा के सामाजिक कार्यकर्ता सुदामा सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश बनाया गया। यह नियुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजीव पांडे द्वारा की गई। पार्टी के नेताओं ने उनकी सामाजिक सेवा के अनुभव की सराहना की और उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए निष्ठा से कार्य करने का आश्वासन दिया।

लोजपा नेता को मिली नई जिम्मेदारी

बैरिया। बैरिया कस्बा निवासी समाजसेवी सुदामा सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश के पद पर मनोनीत किया गया है। इसका पत्र संजीव पांडे प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान प्रकोष्ठ पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। सुदामा सिंह को प्रदेश महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश बनाये जाने पर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सुदामा सिंह के समाज सेवा के अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। नव नियुक्त प्रदेश महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश सुदामा सिंह ने बताया कि वे लोक जनशक्ति पार्टी की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करेंगे।

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