समाज सेवी ने 500 भक्तों को वस्त्र भेंट कर प्रयागराज के लिए किया रवाना
महराजगंज के समाज सेवी तनुज पांडेय ने सावन के दूसरे सोमवार को 500 कांवरियों को वस्त्र भेंट किए। कांवरिया जल लेने के लिए प्रयागराज रवाना हुए और फिर गौरीशंकर धाम में जलाभिषेक करेंगे। पांडेय 20 वर्षों से भक्तों की मदद कर रहे हैं और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं।
महराजगंज (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। समाज सेवी तनुज पांडेय ने सवान के दूसरे सोमवार को 500 कांवरियो को वस्त्र भेंट किया। वस्त्र लेकर बस से कावड़ियों का जत्था जल लेने के लिए प्रयागराज रवाना हुआ। ये भक्त जल लेने के बाद पैदल सुजानगंज के गौरीशंकर धाम जाकर जलाभिषेक करेंगे। पांडेय 20 वर्षो से लगातार सावन में जलाभिषेक के लिए जाने वाले भक्तों को वस्त्र भेंट करते हैं। जरूरत मंद लोगों को आर्थिक सहायता भी करते है। भक्त प्रयागराज जल लेकर कारसूलनाथ धाम और अपने घर के नजदीक शिवालयों पर जलाभिषेक करते हैं।
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