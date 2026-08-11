जरूरतमंदों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें

मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में जुलाई महीने की राशि भेजी गयी। कलेक्ट्रेट स्थित न्यू एनआईसी वीडियो कांफ्रेंसिंग हॉल में सोमवार को पेंशन राशि के हस्तांतरण से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम अभिषेक रंजन ने की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वर्चुअल माध्यम से राज्य के कुल 1,01,32,888 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खाते में 11 अरब, 57 करोड़, 71 लाख 84 हजार 700 रुपए की पेंशन राशि का हस्तांतरित किया गया। इसी क्रम में जिले के कुल 1,97,607 पेंशनधारियों के बैंक खातों में 22 करोड़ 51 लाख 22 हजार 600 रुपए की राशि भेजी गयी।

इससे जिले में वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों को सीधे आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पेंशनधारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गयी। कार्यक्रम में उपस्थित 50 लाभुकों में से 12 लाभुकों का नया आयुष्मान कार्ड बनाया गया। जबकि 25 से अधिक लाभुकों का आयुष्मान कार्ड पूर्व से ही निर्मित पाया गया। जिला प्रशासन ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभुकों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर विशेष बल दिया। जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील किया कि पात्र लाभुक सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित विभाग व कार्यालय से संपर्क करें और अपने आवश्यक दस्तावेज एवं बैंक खाता संबंधी जानकारी अद्यतन रखें। कार्यक्रम में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा सहित संबंधित पदाधिकारी एवं 50 से अधिक पेंशनधारियों ने भाग लिया।