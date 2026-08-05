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जिले के 14.25 लाख श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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सलेमपुर के सपा सांसद रमाशंकर राजभर द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में ई-श्रम पोर्टल से जुड़े असंगठित श्रमिकों की जानकारी दी। 21 जुलाई तक लाखों श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

जिले के 14.25 लाख श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत

बेल्थरारोड। सलेमपुर के सपा सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी द्वारा लोकसभा में उठाए गए प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में ई-श्रम पोर्टल से जुड़े असंगठित श्रमिकों और उन्हें मिल रहे सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

केंद्र सरकार की जानकारी

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सदन को बताया कि बीते 21 जुलाई तक प्रदेश में करोड़ों असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और उन्हें विभिन्न केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है। बताया बलिया जिले में 14,25,540 असंगठित श्रमिकों का पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है। वहीं पावरलूम उद्योग से जुड़े 2145 श्रमिक भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। प्रदेश में कृषि क्षेत्र के सबसे अधिक 4.08 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत है। जबकि निर्माण, कपड़ा, विनिर्माण, घरेलू कामगार, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प तथा अन्य क्षेत्रों के लाखों श्रमिक भी इस पोर्टल से जुड़े हैं।

कल्याणकारी योजनाएँ

इस श्रमिक पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को वन नेशन-वन राशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, जीवन ज्योति बीमा योजना, आवास योजना, पीएम स्वनिधि सहित अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 24 फरवरी 2025 को शुरू किए गए श्रमिक मोबाइल ऐप के माध्यम से श्रमिक अब एक ही मंच पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ की स्थिति देख सकते हैं।

प्रश्न और उत्तर

ई-श्रम पोर्टल पर कितने श्रमिक पंजीकृत हैं?
बीते 21 जुलाई तक प्रदेश में करोड़ों असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
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