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शिवभक्तों की यात्रा सकुशल संपन्न कराए मां गंगा : सुनील सेठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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शिवभक्तों की यात्रा सकुशल संपन्न कराए मां गंगा : सुनील सेठी

हरिद्वार, संवाददाता। कांवड़ मेले में शिवभक्तों की सेवा के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाएं लगातार जुटी हुई हैं। शनिवार को राष्ट्रीय पंजाबी महासभा ने रोटरी क्लब के सहयोग से शंकराचार्य चौक पर शिवभक्तों को मीठे शर्बत और पानी की बोतलें वितरित कीं। इस दौरान पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत भी किया गया। गर्मी और लंबी दूरी तय कर रहे शिवभक्तों ने सेवा शिविर में रुककर शरबत ग्रहण किया। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सेठी ने कहा कि मां गंगा सभी शिवभक्तों की यात्रा सकुशल संपन्न कराएं, यही उनकी कामना है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और समर्पण की अनूठी यात्रा है।

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देशभर से आने वाले शिवभक्त कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनकी प्यास बुझाने और सेवा करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि शिवभक्तों की जितनी सेवा की जाए, वह कम है। हरिद्वार में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं आगे आकर दिन-रात कांवड़ियों की सेवा कर रही हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की ओर से भी लगातार सेवा कार्य किए जा रहे हैं। रोटरी क्लब के रोटेरियन निखिल गर्ग ने भी सेवा कार्य में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना पुण्य का कार्य है और सामाजिक संस्थाओं को ऐसे कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर पार्षद एवं वरिष्ठ पंजाबी नेता हरविंद्र सिंह, अंकुर मित्तल, हिमांशु चोपड़ा, अभिनव चौरसिया, कुश चौरसिया, गिरीश भाटिया, वरुण भाटिया, लक्की अनेजा, रवि अरोड़ा और अमित अरोड़ा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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