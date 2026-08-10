कांवड़ यात्रा में पुलिस के साथ एसपीओ भी लगे है सेवा में
धनौरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के पास, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा के लिए एसपीओ के रूप में लगे हुए हैं। भीम आर्मी के प्रदेश सचिव सोनू कश्यप का कहना है कि यह पुण्य का कार्य है। एसपीओ पुलिस के सहयोग से ट्रैफिक व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।
डाक कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने पर धनौरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के पास विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग एसपीओ के रूप में कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हैं। भीम आर्मी के प्रदेश सचिव सोनू कश्यप भी साथियों के साथ एसपीओ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एसपीओ कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था संभालने, श्रद्धालुओं को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने और भीड़ नियंत्रित करने में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भीड़ से सुरक्षित निकालने में भी मदद की जा रही है। सोनू कश्यप ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना पुण्य का कार्य है।
इसी भावना से वह एसपीओ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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