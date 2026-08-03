कांवड़ यात्रा में भक्ति के साथ सोशल मीडिया का रंग, शिव भजनों पर रील बना रहे कांवड़िये

शामली। सावन माह की कांवड़ यात्रा इस बार केवल आस्था और श्रद्धा तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें सोशल मीडिया का नया रंग भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार और अन्य गंगाघाटों से पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे बड़ी संख्या में कांवड़िये रास्ते में भगवान शिव के भजनों पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। यह नया ट्रेंड युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। गत 30 जुलाई से कांवड यात्रा शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे शिवरात्रि का पर्व भी नजदीक आना शुरू हो गया है, जिसको लेकर कांवडियों की संख्या सडकों पर बढने लगी है।

सडकों पर जिस ओर देखों हर ओर केसरियां रंग दिखाई दे रहा है। कांवड लाने के लिए इस बार युवाओं में काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। युवा पीढी कांवडिया यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर जमकर ऐक्टिव है। कांवड़ मार्ग पर चलते हुए कई कांवड़िये विश्राम स्थलों, स्वागत द्वारों, आकर्षक झांकियों और सजे हुए शिविरों के सामने रुककर मोबाइल फोन से वीडियो शूट करते दिखाई दे रहे हैं। कोई साथी से वीडियो बनवा रहा है तो कोई सेल्फी मोड में शिव भजनों की धुन पर रील तैयार कर रहा है। इसके बाद इन वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है। यात्रा के दौरान कई कांवड़ियों के बैग या टी-शर्ट पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट के क्यूआर कोड अथवा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी लिखी दिखाई दे रही हैं। कुछ कांवड़िये अपने सोशल मीडिया हैंडल का प्रचार भी कर रहे हैं, ताकि उनकी यात्रा से जुड़ी रील और वीडियो अधिक से अधिक लोग देख सकें। शामली के कैराना रोड स्थित कांवड सेवा शिविर में मिले कई युवा कांवड़िये मोहित कुमार, सागर, दिनेश, वाशु ने लाइव प्रसारण के माध्यम से भी अपने परिचितों और फॉलोअर्स को यात्रा की झलक दिखा रहे थे। कांवड़ मार्ग पर जगह-जगह बने आकर्षक स्वागत द्वार, रंग-बिरंगी रोशनी, डीजे पर बज रहे शिव भजन, सेवा शिविर और धार्मिक झांकियां रील बनाने वालों के लिए प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं। कांवडियों का कहना है कि पहले कांवड़ यात्रा की यादें केवल फोटो एलबम तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में श्रद्धालु अपनी पूरी यात्रा को डिजिटल रूप में सहेज रहे हैं। इससे धार्मिक यात्रा की झलक देश-दुनिया तक पहुंच रही है।