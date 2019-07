सोशल मीडिया : गोवा हवाई अड्डे पर रेलवे स्टेशन जैसा नजारा, फोटो वायरल

गोवा हवाईअड्डे के प्रस्थान द्वार के पास जमीन पर सोए यात्रियों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों। वायरल हुई तस्वीर में रविवार की रात गोवा पहुंचे यात्री हवाईअड्डे के प्रस्थान द्वार के पास जमीन पर सोए दिख रहे हैं। उनके चप्पल-जूते बिखरे हुए हैं, जिससे यह किसी रेलवे स्टेशन के नजारे जैसा मालूम हो रहा है।

Scene @aaigoaairport .Do we need such cheap tourist in Goa ? @aaigoaairport should act on this . We don't need scum like these to visit Goa. We need quality tourist ,who will come ,spend & enjoy Goa & its beauty . #BrandGoa cannot be compromised at any cost. pic.twitter.com/tCvE1sbizw