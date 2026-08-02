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सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जेएमएम कार्यकर्ता ने दर्ज कराई प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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मधुपुर में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के यमुना तुरी ने मोहम्मद परवेज आलम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। तुरी का आरोप है कि आलम ने मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की छवि को खराब करने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जेएमएम कार्यकर्ता ने दर्ज कराई प्राथमिकी

मधुपुर, प्रतिनिधि। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर मधुपुर में विवाद गहरा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिपरासोल पंचायत अध्यक्ष यमुना तुरी ने मधुपुर थाना में शिकायत देकर मोहम्मद परवेज आलम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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शिकायत का कारण

यमुना तुरी ने अपने आवेदन में बताया है कि परवेज आलम ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि झामुमो के स्थानीय विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के संरक्षण में साहेब अफरोज नामक व्यक्ति अवैध काम कर रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पोस्ट के जरिए मंत्री की छवि खराब करने और पार्टी व कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश की गई।

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पूछताछ का घटनाक्रम

यमुना तुरी के अनुसार जब वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ परवेज आलम के घर इस संबंध में पूछताछ करने गए, तो परवेज आलम ने सार्वजनिक रूप से जाति सूचक शब्द कहे और गाली-गलौज कर भगा दिया। आवेदन में यह भी कहा गया है कि परवेज आलम मुस्लिम नाम रखकर खुद को सूचना अधिकार कार्यकर्ता बताते हैं और लोगों से पैसे ऐंठने के लिए विभिन्न संस्थानों में आवेदन लिखवाते हैं। इससे आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंच रहा है।

मामले की वर्तमान स्थिति

मधुपुर थाना में यमुना तुरी के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इस संबंध में आरोपी पक्ष से संपर्क नहीं हो सका है।

सामान्य प्रश्न

मधुपुर में विवाद किस विषय पर है?
मधुपुर में विवाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति ने मंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की।
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