जगद्गुरु के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में मुकदमा
संकट मोचन दल के पदाधिकारी रोहित द्विवेदी ने बताया कि कुलदीप चौधरी ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे संगठन के सदस्य उसके घर पहुंचे। कहासुनी के बाद आरोपी ने माफी मांगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
संकट मोचन दल के पदाधिकारी रोहित द्विवेदी ने बताया कि पश्चिमशरीरा के सेंगरहा गांव निवासी कुलदीप चौधरी पुत्र हरिमोहन चौधरी ने फेसबुक पर जगद्गुरु श्री राम भद्राचार्य के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। उसने ब्राह्मण समाज के लिए भी अनाप-शनाप लिखा था। इससे खफा संगठन कार्यकर्ता बुधवार शाम दर्जनों की संख्या में आरोपी के घर पहुंच गए थे। वहां पहले तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी। माफी मंगवाए जाने का वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया में डाला गया था। हालांकि, हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। मामले में रोहित द्विवेदी की तहरीर पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई कर दी है।
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