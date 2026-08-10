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अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है फूलन देवी का जीवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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बहराइच में समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई। जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष को याद किया गया। पूर्व मंत्री यासर शाह ने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया।

अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है फूलन देवी का जीवन

बहराइच, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में जिले में सोमवार को पूर्व सांसद सामाजिक न्याय की प्रतीक वीरांगना फूलन देवी की जयंती श्रद्धा, सम्मान एवं सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ मनाई गई। पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारी व वरिष्ठ नेताओं ने माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर गोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव व संचालन समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश सिंह शैलू ने किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि फूलन देवी जी का जीवन संघर्ष, साहस और विपरीत परिस्थितियों के सामने मजबूती से खड़े रहने की प्रेरणा देता है। जिला उपाध्यक्ष गोविन्द निषाद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री यासर शाह एवं विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष रहे।

यासर शाह ने कहा कि फूलन देवी जी का जीवन सामाजिक असमानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों तथा सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ग्राम पंचायत पिपरिया महिपाल सिंह के गांव गोड़ियन पुरवा में लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ।इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव, देवेश चन्द्र मिश्र, रामजी यादव, अवधेश वर्मा, जयंकर सिंह, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव, बाबा साहब आंबेडकर वाहिनी के जिलाध्यक्ष पेशकार राव, महिला सभा की जिलाध्यक्ष मनु देवी, मुन्ना रायनी, ई राकेश सोनकर, तनवीर अहमद, तारिक अंसारी, कृपा राम यादव, जिला महासचिव सुनील निषाद, रितेश यादव, धनीराम यादव, बृजभूषण यादव, नकछेद निषाद, विनोद निषाद, शैलेंद्र निषाद, रामजी निषाद, आशीष गौरव श्रीवास्तव आदि रहे।

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