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एकजुट होकर शिक्षा को बनाएं सबसे बड़ी ताकत : सांसद देवेश शाक्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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- सामाजिक चेतना बैठक में शिक्षा, संगठन और सामाजिक जागरूकता पर हुआ मंथन- युवाओं से नेतृत्व की भूमिका निभाने और कुरीतियों से दूर रहने का आह्वानफोटो: 7 क

एकजुट होकर शिक्षा को बनाएं सबसे बड़ी ताकत : सांसद देवेश शाक्य

अछल्दा, संवाददाता। विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुनौली स्थित रामाधार गेस्ट हाउस में रविवार को सामाजिक चेतना विषय पर विशाल बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में शाक्य समाज के सैकड़ों लोगों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सांसद देवेश शाक्य का माल्यार्पण कर स्वागत एवं सम्मान किया गया।सांसद देवेश शाक्य ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता, शिक्षा और मजबूत संगठन होता है। उन्होंने कहा कि समाज को पुराने मतभेद भुलाकर एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। यदि शाक्य समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

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उन्होंने युवाओं से सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक होकर नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में सामाजिक उत्थान, शिक्षा के प्रसार, युवाओं की भागीदारी और समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने नशा, दहेज और अन्य सामाजिक कुरीतियों का त्याग कर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही समाज की एकता और समग्र विकास के लिए सामूहिक संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय शाक्य महासभा के जिलाध्यक्ष अखिलेश शाक्य ने किया। इस अवसर पर प्रदीप शाक्य, डॉ. वीरपाल शाक्य, डॉ. सर्वेश शाक्य, अमित शाक्य, व्यापारी अरविंद शाक्य, बृजमोहन शाक्य, शिवकुमार शाक्य, लालजीत कुशवाहा, अशोक कुशवाहा, रामबाबू शाक्य, रामसिंह शाक्य, अश्वनी शाक्य, बीडीसी प्रदीप शाक्य सहित शाक्य समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

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