योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने को सोशल ऑडिट प्रशिक्षण शुरू
गोण्डा में मंगलवार को विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन के तहत दो दिवसीय सोशल ऑडिट प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। जिसमें ग्रामीण विकास योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
गोण्डा, संवाददाता। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी (वीबी-जी राम जी) के अंतर्गत सोशल ऑडिट विषयक दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का मंगलवार को जिला ग्राम्य विकास संस्थान में शुभारंभ हुआ। संयुक्त विकास आयुक्त, देवीपाटन मंडल राकेश कुमार पांडेय ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि सोशल ऑडिट ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम है। जिला प्रशिक्षण अधिकारी अभिषेक मणि त्रिपाठी ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण के उद्देश्य बताए। दिवसीय प्रशिक्षण में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के डीएसएसी, बीएसएसी और बीआरपी प्रतिभागी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर जय हिन्द यादव और अनंत कुमार भार्गव सोशल ऑडिट की प्रक्रिया, अभिलेख परीक्षण, जनसुनवाई, रिपोर्ट लेखन तथा योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के तकनीकी व व्यवहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं।
इससे ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी व पारदर्शी क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी।
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