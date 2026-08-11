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छह ब्लाकों के स्कूलों में होगा एमडीएम का सोशल आडिट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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लखनऊ यूनिवर्सिटी के समाज कार्य विभाग की टीम आ रही हैमाज कार्य विभाग की टीम आ रही है -बेसिक स्कूल, इंटर कालेज और एक मदरसा भी चिन्हित किया गया लखीमपुर,

छह ब्लाकों के स्कूलों में होगा एमडीएम का सोशल आडिट

लखीमपुर। छह ब्लाकों के परिषदीय, एडेड और राजकीय इंटर कालेजों के स्कूलों में एमडीएम का सोशल आडिट किया जाएगा। सोशल आडिट करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की समाज कार्य विभाग की टीम आ रही है। मंगलवार को टीम जिले में पहुंची। करीब 64 स्कूलों में जाकर टीम सोशल आडिट करेगी। डीसी एमडीएम ऋतुराज सिंह ने बताया कि जिन स्कूलों में सोशल आडिट होना है उन स्कूलों के शिक्षकों को सभी सूचनाएं टीम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। एमडीएम का सोशल आडिट करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की टीम आ रही है। इसमें छात्र भी शामिल हैं। टीम पलिया, फूलबेहड़, बिजुआ, नकहा, मितौली, बांकेगंज के स्कूलों में पहुंचकर जांच करेगी।

बेसिक के स्कूलों के अलावा एडेड इंटर कालेज, जिला पंचायत के इंटर कालेज और सुल्तानिया जियाउल उलूम मदरसा भी शामिल है। कुल 64 स्कूल सोशल आडिट के लिए चयनित किए गए हैं। टीम एमडीएम की गुणवत्ता, खर्च, एमडीएम से बच्चों की उपस्थिति, बच्चों की सेहत आदि का अध्यन करेगी और अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। जिला समन्वयक एमडीएम ऋतुराज सिंह ने बताया कि जिन स्कूलों में एमडीएम का सोशल आडिट होना है उन स्कूलों से कहा गया है कि सभी सूचनाएं टीम को उपलब्ध कराएं जिससे टीम सोशल आडिट कर सके। बताते चलें कि अभी एमडीएम का आडिट चल रहा है।

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