झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत जिले के 16 विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना का सोशल ऑडिट शुरू हो चुका है। यह ऑडिट दो दिनों तक चलेगा, जिसमें स्कूलों का प्रबंधन, शौचालय की उपलब्धता और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा।

सरायकेला। झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देश पर जिले के नौ प्रखंडों में समग्र शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना का सोशल ऑडिट तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिले के 16 विद्यालयों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की गई।

सोशल ऑडिट की प्रक्रिया दो दिनों तक चलने वाले इस ऑडिट के बाद शुक्रवार को संबंधित स्कूलों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले, 28 जुलाई से शुरू हुए पहले चरण में 16 स्कूलों का ऑडिट पूरा कर 29 जुलाई को ग्रामसभा की जा चुकी है। जिले के 184 विद्यालयों में यह ऑडिट प्रस्तावित है। जिसमें से अब तक 32 स्कूलों की जांच पूरी हो चुकी है। इस सोशल ऑडिट के तहत समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय की संरचना, आय-व्यय का ब्योरा, चहारदीवारी, बच्चों के लिए शौचालय की पहुंच, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और रजिस्टरों के रख-रखाव की जांच की जा रही है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना वहीं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और प्रबंधन का भी मूल्यांकन किया जा रहा है। अबतक चांडिल के 4, नीमडीह के 4, ईचागढ़ के 4, कुकडु के 4, गम्हरिया के 2, राजनगर के 2, सरायकेला के 4, खरसावां के 4, कुचाई के 4 विद्यालयों का सोशल ऑडिट कार्य पूरा हो चुका है।

ग्रामसभा का महत्व ऑडिट प्रक्रिया में इस बार एनईपी-2020 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार ग्रामसभा को सोशल ऑडिट में शामिल किया है। जिसके तहत विद्यालयों में मिलने वाली त्रुटियां, नियमों के विरुद्ध कार्यों, प्रावधान के अनुसार दी जाने वाली सुविधा विद्यालयों में नहीं पाई जाती है तो सोशल ऑडिट टीम रिपोर्ट बनाएगी और सम्पुष्टि के लिए ग्रामसभा के समक्ष रखेगी।

ग्रामसभा उसे विचारोपरांत अपना मंतव्य दर्ज करेगी। उसके उपरांत मुद्दों को प्रखंड जन सुनवाई में रखा जा सकेगा। सोशल ऑडिट करने में सोशल ऑडिट यूनिट के 3 सदस्य एवं साफ्ट के दो सदस्य शामिल हैं। विद्यालयों की जांच संयुक्त टीम कर रही है ताकि सोशल ऑडिट पारदर्शी तरीके से हो