Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिले के 16 विद्यालयों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
Follow us on Google News
share

झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत जिले के 16 विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना का सोशल ऑडिट शुरू हो चुका है। यह ऑडिट दो दिनों तक चलेगा, जिसमें स्कूलों का प्रबंधन, शौचालय की उपलब्धता और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा।

जिले के 16 विद्यालयों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू

सरायकेला। झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देश पर जिले के नौ प्रखंडों में समग्र शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना का सोशल ऑडिट तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिले के 16 विद्यालयों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की गई।

ये भी पढ़ें:यूनिसेफ की टीम ने ली एमडीएम से जुड़ी जानकारी

सोशल ऑडिट की प्रक्रिया

दो दिनों तक चलने वाले इस ऑडिट के बाद शुक्रवार को संबंधित स्कूलों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले, 28 जुलाई से शुरू हुए पहले चरण में 16 स्कूलों का ऑडिट पूरा कर 29 जुलाई को ग्रामसभा की जा चुकी है। जिले के 184 विद्यालयों में यह ऑडिट प्रस्तावित है। जिसमें से अब तक 32 स्कूलों की जांच पूरी हो चुकी है। इस सोशल ऑडिट के तहत समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय की संरचना, आय-व्यय का ब्योरा, चहारदीवारी, बच्चों के लिए शौचालय की पहुंच, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और रजिस्टरों के रख-रखाव की जांच की जा रही है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना

वहीं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और प्रबंधन का भी मूल्यांकन किया जा रहा है। अबतक चांडिल के 4, नीमडीह के 4, ईचागढ़ के 4, कुकडु के 4, गम्हरिया के 2, राजनगर के 2, सरायकेला के 4, खरसावां के 4, कुचाई के 4 विद्यालयों का सोशल ऑडिट कार्य पूरा हो चुका है।

ग्रामसभा का महत्व

ऑडिट प्रक्रिया में इस बार एनईपी-2020 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार ग्रामसभा को सोशल ऑडिट में शामिल किया है। जिसके तहत विद्यालयों में मिलने वाली त्रुटियां, नियमों के विरुद्ध कार्यों, प्रावधान के अनुसार दी जाने वाली सुविधा विद्यालयों में नहीं पाई जाती है तो सोशल ऑडिट टीम रिपोर्ट बनाएगी और सम्पुष्टि के लिए ग्रामसभा के समक्ष रखेगी।

ग्रामसभा उसे विचारोपरांत अपना मंतव्य दर्ज करेगी। उसके उपरांत मुद्दों को प्रखंड जन सुनवाई में रखा जा सकेगा। सोशल ऑडिट करने में सोशल ऑडिट यूनिट के 3 सदस्य एवं साफ्ट के दो सदस्य शामिल हैं। विद्यालयों की जांच संयुक्त टीम कर रही है ताकि सोशल ऑडिट पारदर्शी तरीके से हो

सामान्य प्रश्न

सोशल ऑडिट कब शुरू हुआ?
सोशल ऑडिट गुरुवार को जिले के 16 विद्यालयों में शुरू किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Social Audit
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।