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हथियारों पर महंगाई की मार, कैसे हो निशानेबाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से हथियारों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले चार महीनों में पिस्टल और राइफलों के दाम 25 से 55 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं। कई निशानेबाज पुराने या उधार की पिस्टलों से प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं।

हथियारों पर महंगाई की मार, कैसे हो निशानेबाजी

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग की तपिश शूटरों के लिए शिकन का सबब बन गई है। युद्ध के चलते हथियारों की कीमत में आए जबरदस्त उछाल से काफी महंगा हो गया है। अपनी पुरानी या फिर उधार की पिस्टल से ही खिलाड़ी बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिस्टल और राइफल के दामों में पिछले चार महीने में 25 प्रतिशत से लेकर 55 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो चुकी है। मोरनी टाइटेनियम, मोरनी-200 ई, मोरनी-162 ई पिस्टल, स्टेयर इवो-10 मेनुअल, इवो-10 ई पिस्टल और वाल्थर एलजी-400 एनाटोमिक, एलजी-500 मोनोटेक राइफलें निशानेबाजों की खास पसंद होते हैं।

दामों में बढ़ोतरी के अलावा उनकी डिलीवरी में भी देरी से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कई खिलाड़ियों को निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में उधार की पिस्टल का इंतजाम करना पड़ रहा है।पैसिफिक शूटिंग क्लब के निदेशक नवल सैन का कहना है कि विभिन्न कंपनियों की पिस्टलों और राइफलों पर 25 से लेकर 55 प्रतिशत तक रकम बढ़ चुकी है। स्विट्जरलैंड से आयात होने मोरनी टाइटेनियम पिस्टल की कीमत 1.90 लाख रुपये से बढकर 2.60 लाख रुपये के आसपास पहुंच गई है। मोरनी-162 ई पिस्टल का मूल्य 1.70 लाख रुपये से बढ़कर करीब 2.40 लाख रुपये पहुंच चुका है। मोरनी-200 इलेक्ट्रॉनिक (ई) पिस्टल की कीमत 2.10 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 2.85 लाख रुपये पर है। इसके अलावा 1.65 लाख रुपये की स्टेयर इवो-10 मेनुअल पिस्टल की कीमत करीब 2.25 लाख रुपये हो चुकी है। इवो-10 इलेक्ट्रॉनिक (ई) पिस्टल 1.70 लाख रुपये से बढ़कर 2.65 लाख के आसपास है। राइफल से निशानेबाजी करने वाले निशानेबाज भी बढ़ते दामों से परेशान हैं। वाल्थर एलजी-400 एनाटॉमिक राइफल की कीमत 2.95 लाख रुपये से बढ़कर करीब 3.70 लाख रुपये पहुंच चुकी है। एलजी-500 मोनोटेक राइफल की कीमत 3.10 लाख से बढ़कर 3.90 लाख रुपये पर आ गई है।

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