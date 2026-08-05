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बेड पर सो रही मासूम को सांप ने डसा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा में एक मासूम बच्ची शशी को सोते समय सांप ने डसा, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी बड़ी बहन को भी सांप ने काटने की कोशिश की, लेकिन परिवारवालों ने सांप को मार डाला। बच्ची को अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसकी मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटनाओं में भी अन्य बच्चों को सांप ने काटा है।

बेड पर सो रही मासूम को सांप ने डसा, मौत

बांदा। बेड पर सो रही मासूम बच्ची को सांप ने डस लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। बड़ी बहन को दोबारा काटने जा रहे सर्प को परिजनो ने मार डाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कमासिन थाना क्षेत्र के लोहरा गांव निवासी शर्मिला ने बताया कि मंगलवार की रात उसकी 3 वर्षीय बेटी शशी पुत्री सुनील पटेल बड़ी बहन सात वर्षीय सारिका के साथ बेड पर सो रही थी। तभी बेड़ पर चढ़े सांप ने उसके हाथ में डस लिया। इससे शशी चीख पड़ी। इसी बीच सर्प भाग गया। शोर गुल सुनकर परिजन शशी को पीएचसी कमासिन ले गए।

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इसी बीच सर्प दोबारा बेड में चढ़ आया। मौके पर पहुंचे परिजनो ने सर्प को मार डाला। शशी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका दो बहनो में छोटी थी। उधर, शहर के ज्योति नगर निवासी 9 वर्षीय आरती पुत्री राबेद्र बुधवार की भोर कमरे के अंदर सामान निकालने गई थी। सर्प ने डस लिया। वह चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। मौके पर पहुचे परिजनो ने उसे उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बगेहटा गांव निवासी 18ववर्षीय अंकित पुत्र राजबहादुर मंगलवार की शाम खेत से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे सर्प ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर घरवालो को जानकारी हुई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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