सर्प दंश से दो महिलाओं की मौत
खखरेरु क्षेत्र में दो गांवों में सर्पदंश से दो महिलाओं की मौत हुई। पहली महिला, मोनी देवी, सोते समय डंक मारने से मृत हुई, जबकि दूसरी, फुलिया देवी, खेत में धान काटते समय मरी। घटनाओं के बाद परिजनों में कोहराम मचा है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
खखरेरु। क्षेत्र के अलग-अलग दो गांवो में सर्पदंश से दो महिलाओं की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा है। थाना क्षेत्र के अंदमऊ गांव मंगलवार रात करीब एक बजे सोते समय 28 वर्षीय मोनी देवी पत्नी विष्णु सिंह को सर्प ने डस लिया। परिजनों को जानकारी हुई तो सीएचसी ले गए। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका के तीन बच्चे है जिनमें आठ वर्षीय बेटी अंजलि, पांच वर्षीय शिवम और डेढ़ माह की मासूम बच्ची है। वहीं अहिरी का डेरा मजरा उकाथू गांव में बुधवार सुबह करीब छह बजे फुलिया देवी पत्नी स्वर्गीय मैकू पासवान खेत में धान की बेड़ काट रही थी।
इसी दौरान उन्हें सर्प ने डस लिया। जब तक वो घर पहुंच परिजनों को जानकारी दे पाती उनकी खेत में ही मौत हो गई। थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें